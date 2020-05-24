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Игрок Шахтера получил травму головы в спарринге с Рухом

Игрок Шахтера получил травму головы в спарринге с Рухом
14:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Ему потребовалась замена.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко получил травму головы в спарринге дончан с львовским Рухом (4:1). Игроку потребовалась замена.

Матвиенко боролся за мяч «на втором этаже», после чего неудачно приземлился на газон. Вместо него на 80-й минуте вышел на поле Александр Пихаленок.

До этого еще один защитник донецкого клуба Валерий Бондарь вылетел на три месяца из-за перелома левой лодыжки большеберцовой кости.

В виду травм игроков, тренерский штаб Шахтера во главе с Луишом Каштру остается с Сергеем Кривцовым, Давидом Хочолавой и Витао, которые способны сыграть в центре обороны.

24-летний Николай Матвиенко в нынешнем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах за Горняков, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

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Шахтер ушел на вынужденную паузу в УПЛ из-за пандемии коронавируса на первом месте турнирной таблицы.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Рух, Николай Матвиенко.
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