Игрок Шахтера получил травму головы в спарринге с Рухом

Новости спорта:Ему потребовалась замена.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко получил травму головы в спарринге дончан с львовским Рухом (4:1). Игроку потребовалась замена.

Матвиенко боролся за мяч «на втором этаже», после чего неудачно приземлился на газон. Вместо него на 80-й минуте вышел на поле Александр Пихаленок.

До этого еще один защитник донецкого клуба Валерий Бондарь вылетел на три месяца из-за перелома левой лодыжки большеберцовой кости.

В виду травм игроков, тренерский штаб Шахтера во главе с Луишом Каштру остается с Сергеем Кривцовым, Давидом Хочолавой и Витао, которые способны сыграть в центре обороны.

24-летний Николай Матвиенко в нынешнем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах за Горняков, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Шахтер ушел на вынужденную паузу в УПЛ из-за пандемии коронавируса на первом месте турнирной таблицы.