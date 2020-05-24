Палкин: Хочется, чтобы 85 лет мы уже праздновали в Донецке

Новости спорта:Клуб празднует день рождения.

В воскресенье «Шахтеру» исполнилось 84 года, а генеральный директор Сергей Палкин надеется, что через год клуб сможет вернуться в Донецк, который сейчас оккупирован.

Сегодня команда провела контрольный матч против «Руха».

«Хотим поздравить болельщиков с днем рождения клуба. И команда выиграла, так что начало дня позитивное. Впереди у нас еще много работы. Надеемся, что в ближайшее время вернемся на свой уровень. Футбол возвращается, и даже такие контрольные матчи очень важны, ведь они показывают, что жизнь возвращается».

«Главное, чтобы мы выиграли этот матч с коронавирусом. Хочется, чтобы 85 лет мы уже праздновали в Донецке, в нашем городе. Хочется пожелать всем возвращения», - сказал Палкин.