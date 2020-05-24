Исмаили после травмы возвращается в строй

Новости спорта:Во время спарринга с «Рухом» травму головы получил Матвиенко.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал клубному Youtube-каналу о кадровой ситуации в команде.

«Исмаили должен вернуться к работе 26 мая. У него было небольшое воспаление ахилла. У Сиприано небольшие мышечные боли, но ничего страшного - на следующей неделе он уже вернется к работе», - сказал Каштру.

Кроме этого, сегодня во время спарринга дончан с львовским «Рухом» (4:1) защитник «Шахтера» Николай Матвиенко получил травму головы и не смог доиграть матч.

Ранее еще один защитник донецкого клуба Валерий Бондарь вылетел на три месяца из-за перелома. Сейчас у «Шахтера» осталось только трое здоровых центральных защитника - Сергей Кривцов, Давид Хочолава и Витао.

Напомним, после 23-х туров чемпионата Украины лидирует «Шахтер». Преимущество над «Зарей», идущей на втором месте, составляет 13 очков. «Динамо» замыкает тройку, уступая луганчанам по личным встречам.