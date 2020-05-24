Почеттино: Перед пандемией мы встретились с Унаи

Новости спорта:Уволенный из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал представителям СМИ, что встречался с экс-тренером "Арсенала" Унаи Эмери.

Рулевых "Тоттенхэма" и "Арсенала" уволили с разницей в десять дней в ноябре прошлого года.

"Перед пандемией мы встретились с Унаи, чтобы выпить кофе, поговорить и поделиться своим опытом, - цитирует Почеттино The Guardian. - Мы работали в разных клубах, мы были соперниками, но люди проходили мимо и говорили: "Смотрите, Эмери и Почеттино пьют кофе!

Это было в Кокфостерсе на севере Лондона. Это было хорошее время, чтобы проанализировать все: тренировки, игры, наши методологии, наши модели работы. Конечно же, мы подумали, как адаптироваться к новой реальности, чтобы быть готовым к любой ситуации, потому что требования будут совершенно другими".