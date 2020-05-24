Новости спорта:Джейдон еще не набрал игровую форму.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может не сыграть против Баварии в матче 28-го тура Бундеслиги. Об этом сообщил главный тренер "шмелей" Люсьен Фавр.

"Джейдон тренируется с командой всего 10 дней. Это не так уж много. Я не знаю, сыграет ли он во вторник против Баварии", - цитирует швейцарского специалиста Goal.

Напомним, что в матче 27-го тура чемпионата Германии с Вольфсбургом (2:0) Санчо установил рекорд Боруссии по результативным передачам за сезон - 16 ассистов в 25 матчах.

В данный момент дортмундский клуб занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от лидирующей Баварии составляет четыре очка. Очная встреча команд намечена на вторник, 26 мая.