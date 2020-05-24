Аякс оценил своего защитника в 25 миллионов евро

Новости спорта:Аякс оценил защитника команды.

Нидерландский "Аякс" оценивает защитника команды Николаса Тальяфико в 25 миллионов евро на фоне растущего интереса к игроку со стороны других команд. Футболист сборной Аргентины перебрался в Амстердам из "Индепендьенте" в 2018 году и стал довольно заметной фигурой в составе команды.

Однако, в связи с отсутствием договоренности по новому контракту, клуб побаивается потерять футболиста в качестве свободного агента и не против продать его. Действующий контракт Тальяфико действителен до июня 2022 года.

По информации Mundo Deportivo, футболист интересен нескольким испанским клубам, на что нидерландский клуб отреагировал ценником в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист играл на позиции левого и центрального защитника.