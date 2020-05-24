Барселона перевела футболиста в дубль из-за переговоров с Ювентусом

Новости спорта:Артур Мело готов перебраться в Италию.

Полузащитник сборной Бразилии и каталонской Барселоны Артур Мело переведен в дубль "сине-гранатовых". Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, футболист уже согласовал свой переход в туринский Ювентус. Это и стало главной причиной отстранения Артура от тренировок с основой.

Стоит отметить, что, вероятно, у футболиста проблемные отношения с боссами клуба, так как изначально он был против своего ухода.

В текущем сезоне на счету Артура 16 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников.