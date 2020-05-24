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Барселона перевела футболиста в дубль из-за переговоров с Ювентусом

Барселона перевела футболиста в дубль из-за переговоров с Ювентусом
15:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Артур Мело готов перебраться в Италию.

Полузащитник сборной Бразилии и каталонской Барселоны Артур Мело переведен в дубль "сине-гранатовых". Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, футболист уже согласовал свой переход в туринский Ювентус. Это и стало главной причиной отстранения Артура от тренировок с основой.

Стоит отметить, что, вероятно, у футболиста проблемные отношения с боссами клуба, так как изначально он был против своего ухода.

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В текущем сезоне на счету Артура 16 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников.

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ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Артур Мело.
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