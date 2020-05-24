Президент Руха: Клуб уже мыслями, сердцем и турнирной таблицей в УПЛ

Новости спорта:Григорий Козловский - об игре с Шахтером.

Президент львовского Руха Григорий Козловский прокомментировал поражение своей команды в товарищеской встрече против Шахтера (4:1).

"Рух на правильном пути. За три дня мы сыграли два матча с топами. До 70-й минуты все было нормально, но потом остановились. Это нормально. Все супер, я доволен.

Нам бы побольше таких матчей. Динамо хочет 27-го мая еще раз сыграть, но это уже много, ребята умирают. Нужно больше спаррингов с клубами УПЛ, нужно перестраиваться на эти скорости".

Также специалист признался, что уже видит свою команду в УПЛ.

"Мы уже мыслями, сердцем и турнирной таблицей в УПЛ. Процесс идет хорошо. Конечно, еще будет усиление, но все постепенно", - сказал Козловский в интервью пресс-службе клуба.

Стоит отметить, что Рух является лидером таблицы Первой Лиги на момент остановки розыгрыша сезона.