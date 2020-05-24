Президент Руха: Клуб уже мыслями, сердцем и турнирной таблицей в УПЛ

Президент львовского Руха Григорий Козловский прокомментировал поражение своей команды в товарищеской встрече против Шахтера (4:1).
"Рух на правильном пути. За три дня мы сыграли два матча с топами. До 70-й минуты все было нормально, но потом остановились. Это нормально. Все супер, я доволен.
Нам бы побольше таких матчей. Динамо хочет 27-го мая еще раз сыграть, но это уже много, ребята умирают. Нужно больше спаррингов с клубами УПЛ, нужно перестраиваться на эти скорости".
Также специалист признался, что уже видит свою команду в УПЛ.
"Мы уже мыслями, сердцем и турнирной таблицей в УПЛ. Процесс идет хорошо. Конечно, еще будет усиление, но все постепенно", - сказал Козловский в интервью пресс-службе клуба.
Стоит отметить, что Рух является лидером таблицы Первой Лиги на момент остановки розыгрыша сезона.