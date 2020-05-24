Наполи хочет выручить не менее € 50 млн за своего форварда

Новости спорта:Форвардом интересуются несколько европейских клубов.

Наполи рассматривает вариант с продажей нападающего Аркадиуша Милика в предстоящее трансферное окно. Клуб Серии А рассчитывает получить не менее 50 миллионов евро за 26-летнего форварда сборной Польши.

Интерес к Милику проявляют несколько европейских клубов – Атлетико, Ювентус, Тоттенхэм и Арсенал. Ранее сообщалось, что Милан рассматривает Аркадиуша в качестве потенциальной замены нападающему Златану Ибрагимовичу.

Контракт Милика с Наполи истекает в июне 2021 года. Форвард может покинуть неаполитанцев из-за нежелания клуба повышать ему зарплату.

В нынешнем сезоне Милик провел 22 матча за Наполи во всех турнирах, отличившись 12 голами.

Наполи идет на шестом месте Серии А. Футбольный сезон в Италии планируют завершить до 20 августа.