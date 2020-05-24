Аугсбург в гостях разобрался с Шальке

Новости спорта:Кобальтовые не могут победить уже в девятом матче Бундеслиги подряд.

Шальке проиграл Аугсбургу (0:3) в домашнем матче 27-го тура Бундеслиги.

Гости повели в счете уже на 6-й минуте встречи усилиями Эдуарда Левена. Во втором тайме Ноа-Жоэль Саренрен-Базе удвоил преимущество Аугсбурга. В компенсированное время нападающий гостей Серхио Кордова установил окончательный счет встречи.

Кобальтовые с 37 очками идут на 8-м месте Бундеслиги. Шальке не может победить уже в девятом матче чемпионата Германии подряд. Аугсбург набрал 30 очков и поднялся на 12-ю позицию.

В следующем туре Шальке 27 мая на выезде сыграет с Фортуной. Аугсбург в этот же день дома примет Падерборн.