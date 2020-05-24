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Палкин: Хочется, чтобы 85-летие Шахтер праздновал в Донецке

Палкин: Хочется, чтобы 85-летие Шахтер праздновал в Донецке
16:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:В воскресенье, 24 мая, "горнякам" исполнилось 84 года.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поздравил фанатов с днем рождения клуба и прокомментировал победу команды над Рухом в товарищеском матче (4:1).

"Хочу поздравить болельщиков с 84-й годовщиной клуба. Сегодня команда принесла нам маленький подарок, и поэтому начало дня было положено хорошее. Поздравляю тренерский штаб, футболистов, президента клуба, который уже 23 года с нами, и с которым мы выиграли много трофеев.

Впереди у нас еще больше задач, я уверен, еще больше трофеев, и работы предстоит очень много. Думаю, в ближайшее время мы вернемся на свой уровень и будем показывать серьезный футбол".

Также функционер поделился мнением о возобновлении розыгрыша чемпионата Украины, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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"Футбол постепенно возвращается в нашу страну. Это важно, это как глоток свежего воздуха. Желаю болельщикам добра, мира, чтобы мы выиграли эту войну с коронавирусом. И чтобы 85-летие клуба праздновали уже дома в Донецке", - отметил Палкин.

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ФК Шахтер, Футбол, Сергей Палкин, УПЛ, Новости футбола.
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