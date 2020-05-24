Степаненко: Я надеюсь, что чемпионат возобновится через неделю

Новости спорта:Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу над Рухом в товарищеском матче.

Тарас Степаненко считает, что одним из ключевых моментов крупной победы над лидером Первой лиги стало то, что игроки Шахтера соскучились по футболу.

"Мы долго оставались без футбола, поэтому было важно проверить себя в спарринге, – цитирует полузащитника официальный сайт Шахтера. – На тренировках часто подстраховываешься, где-то бережешь ноги, а игра есть игра. Важно было сыграть и почувствовать футбол. Получилось неплохо, но еще есть время на то, чтобы набрать функциональные кондиции".

"Тренеры распределили силы так, чтобы каждый футболист почувствовал игровой тонус. Все ребята молодцы, выложились и добыли победу. Руху было непросто, недавно они провели спарринг, и во втором тайме физически не выдержали. Каждый решает свои задачи, наша же остается неизменной — выиграть чемпионат".

"Я надеюсь, что чемпионат возобновится через неделю, если, конечно, разрешит министерство здравоохранения и правительство. Мы сдали тесты 11 мая и начали тренироваться. Думаю, трех недель достаточно, чтобы быть готовыми функционально".