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"Я хотел побеждат": Фабрегас объяснил свой уход из Арсенала

"Я хотел побеждат": Фабрегас объяснил свой уход из Арсенала
17:07 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Полузащитник Сеск Фабрегас считает, что ему следовало повременить с уходом из "Арсенала" на пару лет.

Присоединившись к "Арсеналу" 16-летним юношей из "Барселоны" в 2004 году, Фабрегас сыграл 304 матча за "канониров", а в 2008 даже был назначен их капитаном.

Однако в 2011 году Сеск решил вернуться в "Барселону", впоследствии осознав, что то его решение было поспешным.

"Почему я ушел из "Арсенала"? Из-за всего понемногу. У меня всегда было ощущение, что мы сражаемся против всего мира. Я разговаривал с парнями из "Челси" и моими испанскими друзьями из "Ливерпуля", и каждый говорил мне одно и то же: "Мы ненавидели играть против вас". А я отвечал: "Да, вы ненавидели, но мы всегда проигрывали вам". Особенно в важные моменты.

Я всегда был так разочарован, наблюдая за тем, как эти большие команды побеждают и опережают нас. Я был очень молод. Я был очень страстным. Я отдавался без остатка ради "Арсенала". Я был голоден. Я хотел побеждать. Я был бойцом. Я бы сделал все, чтобы побеждать с "Арсеналом". Но у меня было ощущение, что победы нам не светят.

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У нас были возможности подписать больших игроков, которые многое бы изменили, но из-за каких-то небольших деталей они ускользали. Многое вызывало у меня разочарование, и я просто решил вернуться в "Барселону". В то время они были лучшей командой в мире. Все мои друзья были там.

Я воспользовался этой возможностью, но раньше, чем хотел. Я просто чувствовал, что настало правильное время, но на самом деле мой мозг слегка отключился. Глубоко внутри я понимаю сейчас, что должен был подождать еще пару лет", — сообщил Фабрегас ютуб-каналу FIVE.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Сеск Фабрегас, Новости футбола.
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