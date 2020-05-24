Полузащитник Эспаньола заинтересовал Реал

Новости спорта:Клаусула хавбека - 40 миллионов евро.

Реал следит за полузащитником Эспаньола Марком Рокой. Представители Бланкос видят в хавбеке замену Каземиро и попытаются подписать испанца в предстоящее трансферное окно.

Прошлым летом Реал уже проявлял интерес к Роке, но тогда мадридский гранд не делал предложения о переходе игрока. Эспаньол готов отпустить Марка за 40 миллионов евро — такая клаусула прописана в контракте хавбека.

Реал готов включить в сделку по Роке нескольких футболистов. К Эспаньолу на правах аренды могут присоединиться Браим Диас, Рейньер или Такефуса Кубо.

Бланкос также следят за полузащитником Ренна Эдуардо Камавингой. Из-за высокой цены 17-летнего хавбека, Реал готов обратить внимание на других футболистов.

В нынешнем сезоне 23-летний Рока провел 33 матча за Эспаньол, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Реал идет на втором месте Ла Лиги, Эспаньол занимает последнюю позицию. Испанские власти разрешили возобновить футбольные матчи в стране с 8 июня.