В английском клубе подтвердили два случая коронавируса

Новости спорта:Они будут находиться в самоизоляции в течение семи дней.

Футболисты и персонал Халл Сити прошли первый раунд тестирования на коронавирус. COVID-19 диагностировали у двух представителей клуба Чемпионшипа.

Халл не уточнил, кто из членов клуба сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь у представителей Тигров протекает бессимптомно. Они будут находиться в самоизоляции в течение семи дней, после чего пройдут тестирование еще раз.

Напомним, что в результате второго этапа проведения тестов на коронавирус в АПЛ зараженными оказались еще два человека в двух разных клубах. Сегодня стало известно, что COVID-19 подтвердился у одного из футболистов Борнмута.

Ранее сообщалось, что клубы Чемпионшипа хотят досрочно завершить сезон и провести плей-офф за место в АПЛ. Английская футбольная лига же настаивает на том, что планирует доиграть текущую кампанию.

Халл Сити идет на 21-м месте Чемпионшипа.