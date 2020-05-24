Футболиста АПЛ подозревают в групповом изнасиловании

Новости спорта:Неназванный футболист устроил закрытую вечеринку в арендованной квартире.

Одного из футболистов клуба английской Премьер-лиги подозревают в участии в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, игрок, чье имя не разглашается по юридическим причинам, устроил с друзьями закрытую вечеринку в арендованных апартаментах.

На следующий день девушка, которая побывала на мероприятии, написала заявление в полицию. Она сообщила, что ей якобы подмешали наркотики и изнасиловали. Утром она проснулась голой и с расцарапанными ногами.

Когда она спросила, что произошло, футболист сказал, что они занимались сексом. Потерпевшая также утверждает, что участниками изнасилования стали друзья игрока. В данный момент полиция проводит расследование.