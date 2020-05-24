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Вернер оформил хет-трик в ворота Майнца

Вернер оформил хет-трик в ворота Майнца
18:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Завершился матч 27-го тура чемпионата Германии между Майнцем и Лейпцигом.

Поединок начался резво – уже на 11-й минуте игры был забит первый мяч усилиями Тимо Вернера. Первый тайм прошел под полным контролем у "быков", что подтверждает не только счет (3:0 после первой половины), но и удары по воротам: 12 у Лейпцига против 0 у Майнца!

Во втором тайме хозяева подправили статистику, но счет на табло стал лишь разгромнее – 0:5. Отметим, что хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер, на которого огромный спрос среди европейских топ-клубов.

РБ Лейпциг добыл разгромную победу на выезде при отсутствии зрителей на стадионе.

Майнц - РБ Лейпциг 0:5

Голы: Вернер, 11, 48, 75, Поульсен, 23, Забитцер, 36

Майнц: Мюллер – Сен Жюст, Брума (Матета, 46), Ниахате – Баку, Фернандес (Латца, 74), Кунде Малонг (Баррейро, 61), Карикол – Боэтиюс (Авонийи, 61) – Онисво (Озтунали, 74), Куайсон

РБ Лейпциг: Гуляши – Клостерманн, Упамекано (Орбан, 60), Хальстенберг – Ольмо, Забитцер (Адамс, 60), Лаймер (Мукиеле, 42), Кампль (Вольф, 70), Нкунку (Лукман, 70) – Поульсен, Вернер

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Предупреждения: Кунде Малонг, Брума, Сен Жюст – Забитцер, Упамекано, Вернер.

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Бундеслига, ФК Майнц, ФК РБ Лейпциг, Майнц - РБ Лейпциг.
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