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Вертонген попал в сферу интересов Бетиса

Вертонген попал в сферу интересов Бетиса
18:45 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Контракт защитника с Тоттенхэмом истекает в июне.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген попал в сферу интересов Бетиса. Клуб Ла Лиги изучает возможность подписания бельгийца в ближайшее трансферное окно.

Вертонген хочет подписать с Бетисом контракт на два года. Помешать трансферу 33-летнего защитника в испанский клуб может высокая зарплата игрока — около трех миллионов евро в год.

Ранее Вертонген намекнул на возможный уход из Тоттенхэма грядущим летом. Контракт бельгийца со Шпорами действует до конца июня. В переходе защитника также заинтересован Интер.

В нынешнем сезоне Вертонген провел 26 матчей за Тоттенхэм, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

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Бетис идет на 12-м месте Ла Лиги. Тоттенхэм занимает восьмую позицию АПЛ.

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Футбол, Новости футбола, Ян Вертонген.
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