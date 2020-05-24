Новости спорта:Контракт защитника с Тоттенхэмом истекает в июне.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген попал в сферу интересов Бетиса. Клуб Ла Лиги изучает возможность подписания бельгийца в ближайшее трансферное окно.

Вертонген хочет подписать с Бетисом контракт на два года. Помешать трансферу 33-летнего защитника в испанский клуб может высокая зарплата игрока — около трех миллионов евро в год.

Ранее Вертонген намекнул на возможный уход из Тоттенхэма грядущим летом. Контракт бельгийца со Шпорами действует до конца июня. В переходе защитника также заинтересован Интер.

В нынешнем сезоне Вертонген провел 26 матчей за Тоттенхэм, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Бетис идет на 12-м месте Ла Лиги. Тоттенхэм занимает восьмую позицию АПЛ.