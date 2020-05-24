Шахтер проведет товарищеский матч с представителем Первой лиги

Новости спорта:Спарринг состоится 27 мая.

Шахтер проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона. Горняки встретятся с представителем Первой лиги — Оболонью-Бровар.

Матч Шахтер — Оболонь-Бровар пройдет 27 мая в Святошино. Начало спарринга в 11:00.

Сегодня Шахтер в контрольном поединке уверенно обыграл лидера Первой лиги Рух (4:1). В спарринге с львовским клубом травму головы получил защитник Горняков Николай Матвиенко.

Клубы Favbet Лиги планировали возобновить чемпионат 30 мая. Украинская ассоциация футбола перенесла рестарт УПЛ на 6 июня. Сезон в Первой лиге не будет доигран в полном виде.

Шахтер уверенно лидирует в Favbet Лиге, опережая Зарю на 13 очков. Оболонь-Бровар идет на пятом месте Первой лиги.