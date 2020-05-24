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Шахтер проведет товарищеский матч с представителем Первой лиги

Шахтер проведет товарищеский матч с представителем Первой лиги
19:03 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Твиттер

Новости спорта:Спарринг состоится 27 мая.

Шахтер проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона. Горняки встретятся с представителем Первой лиги — Оболонью-Бровар.

Матч Шахтер — Оболонь-Бровар пройдет 27 мая в Святошино. Начало спарринга в 11:00.

Сегодня Шахтер в контрольном поединке уверенно обыграл лидера Первой лиги Рух (4:1). В спарринге с львовским клубом травму головы получил защитник Горняков Николай Матвиенко.

Клубы Favbet Лиги планировали возобновить чемпионат 30 мая. Украинская ассоциация футбола перенесла рестарт УПЛ на 6 июня. Сезон в Первой лиге не будет доигран в полном виде.

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Шахтер уверенно лидирует в Favbet Лиге, опережая Зарю на 13 очков. Оболонь-Бровар идет на пятом месте Первой лиги.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Оболонь-Бровар.
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