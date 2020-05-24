ПСЖ проявляет интерес к бразильцу Шахтера

Новости спорта:Сразу два европейских топ-клуба проявляют интерес к 21-летнему «горняку».

Свежеиспеченный чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» недавно запрашивал информацию у «Шахтера» о стоимости 21-летнего правого фулбека Додо, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, «горняки» сообщили парижанам о готовности продать своего футболиста за 30 миллионов евро.

Также сообщается, что интерес к Додо сохраняет «Бавария», руководство которой уже вышло на «Шахтер» с конкретным предложением о трансфере игрока за 20 миллионов евро.

Пока неизвестно, как «Шахтер» отреагирует на предложение «Баварии», и будет ли «Пари Сен-Жермен» вступать в гонку за Додо.

Напомним, «Бавария» интересовалась Додо и ранее. В частности, генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин признал, что клубы вели переговоры по футболисту, но не пришли к соглашению по его стоимости.