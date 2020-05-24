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Бундеслига: Кельн на последних минут спасся в матче с Фортуной

Бундеслига: Кельн на последних минут спасся в матче с Фортуной
21:14 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Команда из Дюссельдорфа не удержала победный счет.

В заключительном матче 27-го тура Бундеслиги Кельн дома сыграл вничью с Фортуной со счетом 2:2.

Гости повели в счете в концовке первого тайма после точного удара Кенана Карамана. В начале второй половины встречи нападающий Кельна Марк Ут не реализовал пенальти.

На 61-й минуте Эрик Томми забил второй гол Фортуны в матче, но удержать победный счет гостям не удалось. В концовке поединка Кельн отыгрался. На 88-й минуте гол забил Антони Модест, а в компенсированное время результативным ударом отличился Джон Кордоба.

Фортуна набрала 24 очка и занимает 16-е место Бундеслиги. От спасения команду из Дюссельдорфа отделяет три очка. Кельн с 34 очками идет на 10-й строчке турнирной таблицы.

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В следующем туре 27 мая Кельн на выезде сыграет с Хоффенхаймом, Фортуна дома примет Шальке.

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Бундеслига, ФК Фортуна, Футбол, ФК Кельн, Новости футбола.
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