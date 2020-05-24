Бундеслига: Кельн на последних минут спасся в матче с Фортуной

Новости спорта:Команда из Дюссельдорфа не удержала победный счет.

В заключительном матче 27-го тура Бундеслиги Кельн дома сыграл вничью с Фортуной со счетом 2:2.

Гости повели в счете в концовке первого тайма после точного удара Кенана Карамана. В начале второй половины встречи нападающий Кельна Марк Ут не реализовал пенальти.

На 61-й минуте Эрик Томми забил второй гол Фортуны в матче, но удержать победный счет гостям не удалось. В концовке поединка Кельн отыгрался. На 88-й минуте гол забил Антони Модест, а в компенсированное время результативным ударом отличился Джон Кордоба.

Фортуна набрала 24 очка и занимает 16-е место Бундеслиги. От спасения команду из Дюссельдорфа отделяет три очка. Кельн с 34 очками идет на 10-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре 27 мая Кельн на выезде сыграет с Хоффенхаймом, Фортуна дома примет Шальке.