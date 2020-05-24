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Форвард Арсенала хочет создать киберспортивную организацию

Форвард Арсенала хочет создать киберспортивную организацию
21:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Габонский футболист намерен собрать состав по Rocket League.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о желании основать киберспортивный клуб.

"Конечно, я часто играю в FIFA. Но в этом году я переключился на Fortnite. Еще мне нужно попробовать свои силы в Call of Duty: Warzone.

Я обдумываю открытие киберспортивной организации. Rocket League - именно та видеоигра, по которой я хочу создать состав. Мы уже проводим работу в этом направлении", - приводит слова форварда Goal.

В текущем сезоне на счету габонца 32 матча за Арсенал, в которых он забил 20 голов и отдал два ассиста.

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Напомним, что Обамеянг - не первый футболист, который решил вложиться в киберспорт. В феврале стало известно, что нападающий Реала Гарет Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг, Rocket League.
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