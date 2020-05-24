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Дубль и автогол Хинтереггера - в обзоре матча Бавария - Айнтрахт (Видео)

Дубль и автогол Хинтереггера - в обзоре матча Бавария - Айнтрахт (Видео)
20:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 27-го тура чемпионата Германии Бавария - Айнтрахт.

Бавария в рамках 27-го тура чемпионата Германии принимала на своем поле Айнтрахт и добыла победу (5:2).

Мюнхенцы сделали счет разгромным уже к 46 минуте, но дубль Хинтеррегера вернул франкфуртцев в борьбу за очки.

Тем не менее, гости после этого пропустили еще дважды и покинул Альянц Арену ни с чем.

Обзор матча:

Бавария — Айнтрахт 5:2

Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (авт.) — Хинтереггер, 52, 55

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 73), Алаба, Дэвис — Киммих (Кюизанс, 86), Горецка — Коман (Зиркзее, 86), Мюллер, Перишич (Гнабри, 63) — Левандовски.

Айнтрахт: Трапп — Туре, Ильзанкер, Хинтереггер, Ндика (Чендлер, 46) — да Коста (Дурм, 76), Роде (Камада, 72), Фернандес, Костич — Гачинович (Соу, 71) — Силва (Дост, 76).

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Предупреждение: Хинтереггер.

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