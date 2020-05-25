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Милевский прокомментировал поражение в финале Кубка Беларуси

Милевский прокомментировал поражение в финале Кубка Беларуси
08:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Артем высказался о результате финального матча Кубка Беларуси.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский прокомментировал поражение команды в финале Кубка Беларуси против БАТЭ (0:1).

"Как вы могли увидеть, после завершения матча я разговаривал с Егором Филипенко. Он сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть хлопцы порадуются. Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы".

Нападающий выразил недоводство плотным календарем игр в Беларуси.

"Не считаю, что это правильно - играть чемпионат и кубок в режиме "через два дня на третий" или "через три дня на четвертый". Можно было провести кубковую игру, а матч чемпионата отложить на более поздний срок. Тем более, что у нас ни сборная, ни клубы международные матчи пока не проводят".

Милевский также рассказал о серьезности травмы, полученной во время матча с БАТЭ.

"Мне наступили на ногу. Поначалу думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде уже ничего. Буду готовиться к следующей игре", - цитирует Артема Pressball.

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Напомним, что БАТЭ в четвертый раз в истории стал обладателем Кубка Беларуси. У брестского Динамо таких трофея три.

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Артем Милевский, ФК БАТЭ, ФК Динамо (Минск), Чемпионат Беларуси.
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