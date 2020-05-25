Луческу: Шахтер потерял три года с Фонсекой

Новости спорта:Экс-рулевой уверен, что через год-два «Шахтер» станет сильной командой.

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу негативно отозвался о работе португальца Паулу Фонсеки, который пришел в донецкий клуб после уход румынского специалиста в 2016 году:

«Шахтер» потерял три года [когда его тренировал Фонсека]. А теперь они делают то, что должны были делать раньше. Только сейчас [при Луише Каштру] тренеры вникли в философию нашего президента. До этого они не обеспечивали прогресс игроков. При Фонсеке три года молодые игроки не продвигались в своем мастерстве.

А сегодня я смотрел товарищеский матч «Шахтера» и увидел, что они очень заинтересованы. Я уверен, что через год-два у «горняков» будет сильная команда. Сейчас все игроки очень сильны: Соломон, Додо и другие. Главное – чтобы они играли побольше».