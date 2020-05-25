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Девушка Роналду показала семейный снимок в бассейне

Девушка Роналду показала семейный снимок в бассейне
08:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Девушка Роналду опубликовала семейное фото в бассейне.

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала семейное фото.

Вся семья сфотографировалась в бассейне на надувных игрушках. «Мы шли, не глядя друг на друга, но зная, что должны встретиться», — подписала фото Джорджина.

Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча произошла в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом.

 
 
 
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Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. #mivida

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)

Из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Италии был приостановлен. В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Джорджина Родригес.
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