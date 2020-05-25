Названы две даты возобновления Серии А

Новости спорта:Окончательное решение должны принять в четверг.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил о планах возобновить сезон Серии А 13 или 20 июня.

Решение о рестарте итальянского чемпионата должно быть принято в ближайший четверг.

«Мы работает над двумя возможными датами начала матчей Серии А: 13 или 20 июня. Сейчас рассматривается медицинский протокол о возобновлении сезона, он очень похож на тот, который был принят для возобновления тренировок. В четверг мы решим, возобновлять ли сезон и когда именно», — заявил Спадафора в эфире TG3.

Запрет на проведения массовых мероприятий в Италии действует до 14 июня, но его можно скорректировать ближе к дате в случае, если уровень заболеваемости коронавирусом будет продолжать снижаться.

Чемпионат Италии ушел на вынужденную паузу, вызванную пандемией COVID-19, в начале марта.