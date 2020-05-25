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Алиев обвинил Семина в проигрыше Динамо Шахтеру в Кубке УЕФА

Алиев обвинил Семина в проигрыше Динамо Шахтеру в Кубке УЕФА
10:13 Сегодня Телеграф Великий футбол

Новости спорта:Александр Алиев уверен, что исход противостояния решил первый матч.

Экс-полузащитник Динамо Александр Алиев вспомнил события 11-летней давности, когда Шахтер прошел киевлян в полуфинале Кубка УЕФА, а затем взял трофей.

"Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Семина. Он убрал с поля Исмаэля Бангуру. Мы должны были выигрывать матч в Киеве.

У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов "потащил".

Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал", - подытожил Александр Алиев.

Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)

Первый матч в Киеве закончился ничьей - 1:1, а в ответной встрече "горняки" оказались сильнее - 2:1.

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ФК Шахтер, Александр Алиев, Юрий Семин, Кубок УЕФА.
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