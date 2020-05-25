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Блохин вспомнил лучший матч в тренерской карьере

Блохин вспомнил лучший матч в тренерской карьере
10:15 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Выбор специалиста пал на легендарную встречу с турками.

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин назвал самый лучший матч за времена его тренерской карьеры.

Отборочный турнир чемпионата мира-2006

Турция - Украина - 0:3

«Для нашей команды было очень важно не оплошать в Стамбуле, продемонстрировав уверенную игру. До встречи с Турцией ребята подошли очень ответственно, ведь результат матча имел для нас важное значение - мы ведь боролись не только за первую строчку в группе, но и за престиж. В том поединке наша команда продемонстрировала одну из лучших своих игр в отборочном цикле.

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В тот вечер на стадионе «Шукру Саракоглу» при сумасшедшей поддержке зрителей в психологическом плане играть было тяжело. Тем не менее нам удавалось многое, и два гола в ворота соперника к середине первого тайма - лишнее тому подтверждение. Контроль игры в дальнейшем был за нами, и это вкупе с голом Андрея Шевченко под занавес позволил довести матч до победы», – сказал Блохин.

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Олег Блохин, Андрей Шевченко, Футбол, Новости спорта.
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