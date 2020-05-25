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Маттеус посоветовал Гетце новый клуб

Маттеус посоветовал Гетце новый клуб
10:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лотар высказался об уходе немецкого хавбека из Боруссии.

Легенда сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на уход Марио Гетце из дортмундской Боруссии.

"Это очень, очень печально. Все знают, что Гетце - большой талант. Сейчас Марио 27 лет, это лучший возраст в футболе. Где ему лучше продолжить карьеру? Это не обязательно должен топ-клуб. Думаю, если он останется в Бундеслиге, то должен перейти в Герту".

"Марио просто нужна команда, которая даст ему стабильную игровую практику. И вариант с Гертой по-своему прекрасен. В этом клубе он сможет улучшить качество игры. Так уж получилось, что в нынешней системе Боруссии нет места для Марио Гетце. Но я думаю, что он выдающийся футболист", - приводит слова Маттеуса Goal.

Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)

Напомним, в текущем сезоне Гетце провел за дортмундцев 19 матчей во всех турнирах, забив три гола.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Боруссия Д, Марио Гетце, Лотар Маттеус.
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