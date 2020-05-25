Срна: Свитер Ахметова - это самый знаменитый свитер

Новости спорта:Ринат Ахметов ходил на все матчи Кубка УЕФА в одном свитере.

Экс-капитан, а ныне тренер донецкого «Шахтера» Дарио Срна поздравил фанов клуба 84-летием, а также рассказал, где находится легендарный свитер, в котором президент «горняков» Ринат Ахметов ходил на все матчи Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

«Хотел бы поздравить всех болельщиков Шахтера с большим праздником – 84-летием. Шахтер будет показывать хороший, красивый, атакующий футбол для них.

Мы знали, что на пути к финалу Кубка УЕФА президент перестал досматривать матчи до конца. И журналисты начали об этом писать. Мы хотели, чтобы президент постоянно уезжал до того, как закончится игра. Это означало, что у нас точно все получится. Правда, в финале президент был до конца матча.

Не помню, приезжал ли президент на тренировки в том легендарном свитере, в котором ходил на все матчи Кубка УЕФА той весной. Но это самый знаменитый свитер, который сегодня находится в музее на Донбасс Арене», - заявил Срна.