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Харт: Я забеспокоился, когда Гвардиола возглавил Сити

Харт: Я забеспокоился, когда Гвардиола возглавил Сити
11:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Харт забеспокоился, когда Гвардиола возглавил «Манчестер Сити».

Голкипер «Бёрнли» Джо Харт признался, что забеспокоился за своё место в «Манчестер Сити», когда на пост главного тренера команды был назначен испанский специалист Хосеп Гвардиола.

«Я забеспокоился, когда Гвардиола возглавил «Сити». Многие пытались меня успокоить, но это чувство оставалось. Я поздно вернулся после Евро-2016. Когда приехал в расположение «Сити», Гвардиола дал понять, что мне нужно покинуть клуб в это трансферное окно. В этом весь блеск Пепа. Он принимает решения и стоит на своём. Я не отношусь к нему плохо. Мы ладим как мужчины и любим футбол», — приводит слова Харта The Guardian.

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Джо выступал за «горожан» с 2006 по 2018 год. После прихода Гвардиолы голкипер на правах аренды играл в «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В августе 2018 года «Сити» продал англичанина «Бёрнли» за € 3,90 млн.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Джо Харт.
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