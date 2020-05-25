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Клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки

Клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки
11:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Но клубы хотят уточнить, что будет в случае заражения кого-то из игроков COVID-19.

Английская Премьер-лига получила разрешение от британского правительства на проведения контактных тренировок, сообщает The Telegraph.

Во вторник тренеры и игроки должны встретиться с Премьер-лигой с целью обсуждения медицинских протоколов второго этапа прежде, чем проголосовать за возобновление контактных тренировок в среду.

Но несмотря на разрешение со стороны правительства, клубы и футболисты хотят уточнить, отправится ли вся команда на карантин, если у кого-нибудь из игроков диагностируют COVID-19 после контактных тренировок.

По итогам двух этапов тестирования на коронавирус среди представителей клубов Премьер-лиги зафиксировано восемь случаев заражения. В их числе и неназванный футболист Борнмута.

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Матчи чемпионата Англии хотят возобновить 12 июня, но не исключен вариант с переносом рестарта еще на неделю.

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АПЛ, Карантин, Чемпионат Англии, Коронавирус, Covid-19.
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