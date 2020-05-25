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Наставник Шахтера: Матч с "Рухом" показал, что мы в хорошем состоянии

Наставник Шахтера: Матч с "Рухом" показал, что мы в хорошем состоянии
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результат товарищеского поединка против львовского "Руха" (4:1).

По словам наставника донетчан, футболисты его команда будет полностью готова к первому официальному матчу в сезоне, который был приостановлен из-за пендемии коронавируса, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

"Приятно вернуться к соревнованиям, ведь мы не играли более двух месяцев. Но матч с "Рухом" показал, что мы в хорошем состоянии. До первого официального поединка есть время, и мы будем выглядеть еще лучше. Цели на сезон неизменны: стать чемпионами Украины и провести хорошую кампанию в Лиге Европы. "Шахтер" для этого очень упорно работал. Вынужденная пауза внесла коррективы, но последние две недели мы трудились вместе и отрабатывали много вещей. Думаю, к первому официальному матчу футболисты полностью подготовятся, "Шахтер" будет на высоком уровне и покажет отличную игру. С такими ожиданиями подходим к первому официальному поединку", - заявил Каштру.

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Напомним, "Шахтер" уверенно лидирует в турнирой таблицы украинской Премьер-лиги. В первом матче 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА украинский клуб победил в гостях немецкий "Вольфсбург" - 2:1.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Рух, Луиш Каштру.
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