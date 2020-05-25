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Срна назвал самое сильное Динамо после эпохи Лобановского

Срна назвал самое сильное Динамо после эпохи Лобановского
14:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Дарио Срна вспомнил о полуфинале Кубка УЕФА с Динамо.

Бывший игрок донецкого «Шахтёра» Дарио Срна вспомнил о двух матчах с киевским «Динамо» в полуфинале Кубка УЕФА сезона-2008/2009 (1:1, 2:1).

«Я не хотел играть с «Динамо», но Мирча Луческу очень хотел. Это был матч, достойный финала. Если бы я проиграл «Динамо» в полуфинале, то до сегодняшнего дня не мог бы нормально спать. Но Луческу был экспертом по победам над «Динамо». Он очень хотел с ними сыграть. Говорил, что если выиграем у «Динамо», то выиграем Кубок УЕФА.

«Динамо» образца 2009 года, с господином Юрием Сёминым, было самым сильным после эпохи Валерия Лобановского. У них были классные футболисты, классный тренер. Артём Милевский был в атаке. Мы полностью изучали «Динамо» с Луческу.

Ключевую роль нашего успеха сыграл тот факт, что ранее мы уже были рядом, но тогда проиграли «Севилье». У нас был очень опытный тренер, который изучал все мелочи. У «Динамо» была очень сильная команда, но мы прошли её и заслужили играть в финале», — сказал Срна в эфире телепрограммы «Великий футбол».

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В финале Кубка УЕФА «Шахтёр» со счётом 2:1 обыграл «Вердер».

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ФК Шахтер, УЕФА, Дарио Срна, Кубок УЕФА, ФК Динамо (Киев).
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