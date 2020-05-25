Защитник Динамо болеет за Усика и Ломаченко и Хабиба

Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал, какими видами спорта интересуется помимо футбола.
"Я люблю смотреть все виды спорта, когда выпадает свободное время. Если есть возможность, играю в волейбол и большой бильярд. В детстве я занимался волейболом, теннисом - всеми игровыми видами спорта, которыми только можно было".
Футболист также рассказал, каких спортсменов поддерживает.
"Болею за наших боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Еще мне очень нравится боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Очень хотел бы попасть на его бой", - заявил Попов.
Напомним, что матчи УПЛ приостановились из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что чемпионат возобновится в конце мая.
Ранее своими спортивными предпочтениями поделился полузащитник киевского клуба Виктор Цыганков.