Защитник Динамо болеет за Усика и Ломаченко и Хабиба

Новости спорта:Попов поделился своими спортивными предпочтениями.

Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал, какими видами спорта интересуется помимо футбола.

"Я люблю смотреть все виды спорта, когда выпадает свободное время. Если есть возможность, играю в волейбол и большой бильярд. В детстве я занимался волейболом, теннисом - всеми игровыми видами спорта, которыми только можно было".

Футболист также рассказал, каких спортсменов поддерживает.

"Болею за наших боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Еще мне очень нравится боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Очень хотел бы попасть на его бой", - заявил Попов.

Напомним, что матчи УПЛ приостановились из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что чемпионат возобновится в конце мая.

Ранее своими спортивными предпочтениями поделился полузащитник киевского клуба Виктор Цыганков.