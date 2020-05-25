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Как Коноплянка мог оказаться в Барселоне

Как Коноплянка мог оказаться в Барселоне
14:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший директор академии «Днепра» предлагал каталонцам купить Евгения Коноплянку.

Бывший директор академии «Днепра» Жорди Гратакос поделился своим мнением по поводу европейской карьеры Евгения Коноплянки:

«Первый сезон у Жени в Европе получился очень хорошим. Вспомните его выступления против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и против «Реала» в чемпионате Испании, когда он один в один оставлял позади себя Данило.

Коноплянка тоже забивал за «Севилью» и в двух Суперкубках УЕФА. Честно сказать, не считаю, что он провалился. После его дебюта в Европе многие клубы были удивлены игрой украинца.

У Жени были свои преимущества – игра один в один и на ограниченном пространстве, к тому же он не боялся брать на себя инициативу, не боялся быть героем эпизодов. Но правда в том, что «Севилья» — это не самый легкий клуб, где игрок может показать себя. Не забывайте и про трудности в адаптации: языковой барьер тоже наложил свой отпечаток на то, что Коноплянка не смог продолжить свой прогресс в дальнейшем.

Меня не покидает ощущение, что если бы Женя продолжил играть в Испании, то сделал бы значительный скачок в своем развитии. В конце концов, это игрок, который обладает отличным набором футбольных качеств.

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Однажды даже предложил «Барселоне» обратить внимание на Коноплянку. Можно сказать, что тогда он был на повестке дня клуба из столицы Каталонии».

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Севилья, Евгений Коноплянка, Жорди Гратакос.
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