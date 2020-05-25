За сколько продали стадион Черноморца

Новости спорта:До этого называлась сумма в 5,2 миллиона.

Стадион одесского Черноморца был продан за 193 миллиона гривен (7,5 миллионов долларов), о чем сообщила глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут.

Новыми владельцами арены в Одессе стал американский инвестиционный фонд Allrise Capital, зарегистрированный в городе Ирвайн, штат Калифорния.

Стадион удалось продать лишь с 17-й попытки. Накануне в онлайн-шоу ТаТоТаке сообщалось о продаже стадиона за 5,2 млн долларов.

Первый раз стадион пытались продать в мае 2019 года за 1,139 млрд гривен. Однако желающих приобрести этот объект не было, вследствие чего арену реализовали на 946 миллионов меньше от изначальной цены.