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Гиггз: Хавьер Дзанетти из Интера - самый сложный соперник в моей карьере

Гиггз: Хавьер Дзанетти из Интера - самый сложный соперник в моей карьере
15:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Валлиец вспомнил, как Дзанетти чуть не сломал ему нос.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз рассказал, против какого игрока ему было сложнее всего играть.

"Хавьер Дзанетти из Интера - самый сложный соперник в моей карьере. Во время четвертьфинала Лиги чемпионов-1998/99 у меня сложилось впечатление, что он может бегать весь день без остановки".

"Хавьер отлично играл в полузащите, хорошо играл с мячом и классно защищался. И он был жестким. Помню, как Дзанетти сломал мне нос в том матче. Врачи сказали, что если бы он ударил немного сильнее - был бы перелом", - заявил валлиец.

Напомним, что Дзанетти выступал за Интер в период с 1995 по 2014 год, после чего завершил карьеру. Гиггз, в свою очередь, защищал цвета "красных дьяволов" с 1990 по 2014 год.

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Ранее Райан назвал игроков МЮ, которых никогда не критиковал главный тренер команды Алекс Фергюсон.

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АПЛ, Райан Гиггз, ФК МЮ, Чемпионат Англии.
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