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Семин: Большие молодцы два президента Игорь Суркис и Ринат Ахметов

Семин: Большие молодцы два президента Игорь Суркис и Ринат Ахметов
15:34 Сегодня Телеграф Великий футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-тренер Динамо вспомнил один из самых успешных сезонов киевлян в последние годы.

Бывший главный тренер Динамо Юрий Семин вспомнил события сезона 2008/09, когда киевляне обыграли Спартак в квалификации Лиги чемпионов, а затем дошли до полуфинала Кубка УЕФА.

За шаг до финала команда Семина проиграла Шахтеру, пропустив решающий мяч в ответной игре на последних минутах.

«Исторически так сложилось, что у киевского Динамо и московского Спартака была очень жесткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над Спартаком в 2008 году, болельщики киевского Динамо приняли меня в свой лагерь», — рассказал Семин в эфире программы Великий футбол.

«Соперничество Динамо и Шахтера? Всем тренерам Динамо после Валерия Васильевича Лобановского было сложно. Все ориентиры были направлены на мэтра, поэтому любого приходящего тренера сравнивали с Валерием Васильевичем. И не всегда получалось этому ориентиру соответствовать».

«Большие молодцы два президента: Игорь Суркис и Ринат Ахметов. Они создавали свои команды по крупицам, хотели сделать их сильнее с каждым годом. Украинский футбол практически держался на этих двух командах. Но в тот период был очень сильный Металлист, очень сильный Днепр. 6-7 команд были очень высокого уровня. Не зря Днепр потом дошел до финала Кубка УЕФА».

«Металлист в 2009 году был сильной и боеспособной командой, которая могла занять любое место. Они могли быть и первыми, и вторыми. Конкуренцию они создавали очень большую. Было много очень хороших игроков, особенно, в последнее время. Например, аргентинские легионеры высокого уровня. После того, как мы прошли Металлист в Кубке УЕФА, действительно, бояться было уже некого. Особенно, после матча, который прошел в Харькове».

«В глубине души, я не хотел играть с Шахтером. Лучше бы попалась другая команда. В первом матче с Шахтером была равная игра. Не особо много моментов, но не пошли штрафные удары у Алиева. В первом тайме их было достаточно много. Причем с той точки, откуда Алиев на тренировке забивает 8 из 10. Не очень хорошо в атаке тогда сыграл Бангура. А Милевский, который играл под ним, провел очень сильный матч».

«Шахтер был очень сильной командой. В первую очередь, они очень хорошо играли в пас, показывали хороший контроль мяча и острые передачи перед штрафной площадью. Молодые бразильцы — Адриано и Фернандиньо, уже в тот период были мастерами с большим будущим».

«Спустя 11 лет могу сказать, что всегда проигрываешь из-за своих ошибок. То, что было в Донецке — элементарная ошибка Бадра Эль-Каддури. Наверное, это сыграло главную роль. Противостояние было равным. Но нам немного не повезло. Мы были все расстроены.

Финал того Кубка УЕФА я смотрел. Конечно, болел за Шахтер. Во-первых, они обыграли нас, а во-вторых, я был тренером из УПЛ. Мне хотелось, чтобы Шахтер поддержал лигу своей победой. Это дорогого стоит. Они молодцы, обыграли Вердер без шансов».

«В тот период, со спортивной точки зрения, возвращение в Локомотив было поспешным решением. Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать.

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«С Луческу всегда было интересно встречаться. Это большой тренер. На протяжении многих лет он показывал потрясающие результаты. Самое главное, воспитывал игроков, которые росли дальше и достигали больших успехов. Алиев и Милевский — нормальные ребята. У нас было хорошее взаимопонимание, но не всегда получалось».

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Игорь Суркис, Юрий Семин, Футбол, Ринат Ахметов.
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