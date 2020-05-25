Семин: Большие молодцы два президента Игорь Суркис и Ринат Ахметов

Новости спорта:Экс-тренер Динамо вспомнил один из самых успешных сезонов киевлян в последние годы.

Бывший главный тренер Динамо Юрий Семин вспомнил события сезона 2008/09, когда киевляне обыграли Спартак в квалификации Лиги чемпионов, а затем дошли до полуфинала Кубка УЕФА.

За шаг до финала команда Семина проиграла Шахтеру, пропустив решающий мяч в ответной игре на последних минутах.

«Исторически так сложилось, что у киевского Динамо и московского Спартака была очень жесткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над Спартаком в 2008 году, болельщики киевского Динамо приняли меня в свой лагерь», — рассказал Семин в эфире программы Великий футбол.

«Соперничество Динамо и Шахтера? Всем тренерам Динамо после Валерия Васильевича Лобановского было сложно. Все ориентиры были направлены на мэтра, поэтому любого приходящего тренера сравнивали с Валерием Васильевичем. И не всегда получалось этому ориентиру соответствовать».

«Большие молодцы два президента: Игорь Суркис и Ринат Ахметов. Они создавали свои команды по крупицам, хотели сделать их сильнее с каждым годом. Украинский футбол практически держался на этих двух командах. Но в тот период был очень сильный Металлист, очень сильный Днепр. 6-7 команд были очень высокого уровня. Не зря Днепр потом дошел до финала Кубка УЕФА».

«Металлист в 2009 году был сильной и боеспособной командой, которая могла занять любое место. Они могли быть и первыми, и вторыми. Конкуренцию они создавали очень большую. Было много очень хороших игроков, особенно, в последнее время. Например, аргентинские легионеры высокого уровня. После того, как мы прошли Металлист в Кубке УЕФА, действительно, бояться было уже некого. Особенно, после матча, который прошел в Харькове».

«В глубине души, я не хотел играть с Шахтером. Лучше бы попалась другая команда. В первом матче с Шахтером была равная игра. Не особо много моментов, но не пошли штрафные удары у Алиева. В первом тайме их было достаточно много. Причем с той точки, откуда Алиев на тренировке забивает 8 из 10. Не очень хорошо в атаке тогда сыграл Бангура. А Милевский, который играл под ним, провел очень сильный матч».

«Шахтер был очень сильной командой. В первую очередь, они очень хорошо играли в пас, показывали хороший контроль мяча и острые передачи перед штрафной площадью. Молодые бразильцы — Адриано и Фернандиньо, уже в тот период были мастерами с большим будущим».

«Спустя 11 лет могу сказать, что всегда проигрываешь из-за своих ошибок. То, что было в Донецке — элементарная ошибка Бадра Эль-Каддури. Наверное, это сыграло главную роль. Противостояние было равным. Но нам немного не повезло. Мы были все расстроены.

Финал того Кубка УЕФА я смотрел. Конечно, болел за Шахтер. Во-первых, они обыграли нас, а во-вторых, я был тренером из УПЛ. Мне хотелось, чтобы Шахтер поддержал лигу своей победой. Это дорогого стоит. Они молодцы, обыграли Вердер без шансов».

«В тот период, со спортивной точки зрения, возвращение в Локомотив было поспешным решением. Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать.

«С Луческу всегда было интересно встречаться. Это большой тренер. На протяжении многих лет он показывал потрясающие результаты. Самое главное, воспитывал игроков, которые росли дальше и достигали больших успехов. Алиев и Милевский — нормальные ребята. У нас было хорошее взаимопонимание, но не всегда получалось».