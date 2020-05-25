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Сидорчук: Нам необходимо прибавить во всех компонентах

Сидорчук: Нам необходимо прибавить во всех компонентах
16:17 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек «Динамо» рассказал о возможном возобновлении чемпионата.

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук считает, что сезон УПЛ можно возобновлять уже с 30-го мая. Не исключено, что рестарт все же случится 6-го июня.

- На сегодняшний день присутствует некая неопределенность - мы все еще не знаем, когда возобновится чемпионат. Если он начнется 30 мая, то у команд должен быть недельный цикл, а сейчас такого еще нет.

- Дата возобновления сезона должна определиться как раз сегодня на встрече представителей УАФ и МОЗ. Футболистам будет легче втянуться в сезон, если рестарт будет сдвинут на 6 июня, или все хотят начать играть как можно скорее?

- Лично я хотел бы уже начать чемпионат. Думаю, такая возможность сейчас есть. В некоторых регионах сложнее это делать, но, по моему мнению, у нас уже можно возобновлять сезон.

- Тренерский штаб озвучил план работы на текущую неделю?

- План есть, но он будет корректироваться в зависимости от решения по рестарту сезона. Известно, что запланированы товарищеские игры, но если чемпионат возобновится 30-го числа, то никакие контрольные игры уже проводиться не будут.

- После первого контрольного матча с «Рухом» уже можете сказать, насколько игроки «Динамо» физически готовы к возобновлению сезона?

- Физически мы готовы хорошо, но не хватает игрового тонуса. Думаю, когда начнем играть, это будет сказываться на действиях, но дальше втянемся и все будет нормально. Мы только две недели работаем всей командой, поэтому нужно будет время, чтобы набрать игровой тонус. Но я все равно остаюсь сторонником того, чтобы начинать чемпионат.

- В чем «Динамо» нужно прибавить в оставшихся матчах сезона?

- Нам необходимо прибавить во всех компонентах. Если говорить широко, то нужно улучшить нашу игру в защите и лучше справляться с реализацией моментов, которые мы создаем.

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- Из-за сдвинутых сроков сезона готовы провести это лето без привычного отпуска?

- Жизнь диктует такие условия, по-другому не получится. Считаю, что у нас работают опытные люди - тренерский штаб и научная группа, которые сумеют все проанализировать и правильно подойти к новому сезону. Но при этом, думаю, отдых и не понадобится - осталось девять туров чемпионата и Кубок - это не такой большой игровой промежуток, чтобы от него отдыхать. Как мне кажется, проблема с физическими кондициями может быть осенью, в сентябре-октябре и октябре-ноябре. Но не хотелось бы пока так далеко забегать.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Сергей Сидорчук, ФК Динамо (Киев).
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