Шевченко продлит контракт, когда вернется в Украину

Новости спорта:Андрей Шевченко и его ассистенты останутся в сборной Украины до конца 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) предложила главному тренеру сборной Андрею Шевченко и всему его тренерскому штабу продлить контракты до конца 2022 года.

Теперь же стало известно, что Шевченко и его ассистенты согласны продолжить работу в сборной Украины. Официально о продлении контрактов сообщат 5-6 июня.

После 15 июня, когда будет восстановлено авиасообщение между Украиной и Европой, Шевченко, Андреа Мальдера и Мауро Тассотти прилетят в Украину для того, чтобы поставить подписи под новыми контрактами.

Ранее сообщалось о том, что Тассотти может покинуть сборную Украины и вернуться в «Милан».