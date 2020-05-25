Чемпионат Украины возобновится 30 мая

Новости спорта:Рестарт чемпионата Украины состоится уже на этой неделе.

Чемпионат Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги (УПЛ), который приостановили из-за пандемии коронавируса, возобновится уже 30 мая.

Об этом сообщает "Футбол news".

Ранее предполагалось, что рестарт УПЛ будет перенесено на 6 июня, поскольку не все команды успевают провести тесты. Позже появилась информация, что перенос связан с процессом согласования с Министерством здравоохранения уеличения квоты людей на стадионе.

В турнирной таблице УПЛ сыграно 23 тура. Уверенно лидирует донецкий "Шахтер" (59 очков), который на 13 пунктов опережает луганскую "Зарю" и киевское "Динамо".

Напомним, что первенство Украины во Второй лиге завершено досрочно, а по Первой лиге вопрос еще не решен.