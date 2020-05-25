Бразилец Шахтера может перейти в ПСЖ

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19:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский клуб хочет за трансфер 30 млн евро.

Защитник «Шахтера» Додо попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает Le10sport.com.

Парижане сделали запрос по трансферной стоимости бразильца. «Шахтер» хочет получить 30 млн евро. Также сообщается, что «Бавария» уже предложила 20 млн евро за Додо.

Контракт 21-летнего бразильца с «Шахтером» действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 3,6 млн евро.

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«ПСЖ» ищет правого защитника в случае перехода Тома Менье. Парижане также рассматривают защитника «Аталанты» Тимоти Кастаня.

Напомним, в этом сезоне УПЛ Додо сыграл 16 матчей. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Додо.
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