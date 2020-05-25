Реклама на коронавирусе: Барселона запустила в продажу фирменные маски

Новости спорта:Клуб разработал три модели масок с эксклюзивным дизайном.

Барселона выпустила в продажу защитные маски. Клуб запустил пошив трех видов масок с эксклюзивным дизайном для продажи в фирменных магазинах и онлайн.

На официальном сайте "сине-гранатовых" сообщается, что маски сделаны в Каталонии из экологически чистого хлопка и с соблюдением санитарных требований.

Средство защиты разработано в свете пандемии коронавируса и является многоразовой. Производитель гарантирует защиту от COVID-19 до 40 стирок, при условии использования ее не более 8 часов между стирками.

В ближайшее время клуб намерен разнообразить ассортимент нового товара в своем магазине, разработав новый дизайн. Цена одной маски составляет 18 евро, что равно 0,45 евро за одно использование.

Отметим, что Барселона возобновила тренировки на клубной базе 8 мая, предварительно протестировав футболистов и сотрудников на коронавирус.

Ранее президент Ла Лиги назвал дату возобновления сезона в Испании.