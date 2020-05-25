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Милевский: Премиальные от Суркиса за победу над Шахтером - за поражения не платят

Милевский: Премиальные от Суркиса за победу над Шахтером - за поражения не платят
20:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Артем также отметил, что не только Семина нужно благодарить за успех киевлян.

Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский вспомнил, как его команда готовилась к полуфиналу против донецкого Шахтера в рамках Кубка УЕФА 2008/09.

Украинский форвард рассказал о тренерском штабе Юрия Семина, премиальных за победу, а также возможный исход в финале КУЕФА.

"Юрий Семин тогда собрал команду единомышленников. Мы играли в такой же футбол, какой любил и Луческу, который проповедовал игру в пас с бразильцами. У нас получалось так, что неизвестно, кто был сильнее. Сложились серьезные футбольные связи, все понимали, что делать, и кто и куда отдает передачу.

За то Динамо нужно поблагодарить не только Семина, но и его помощников. И Овчинникова, и Игнатьева. Они находили подход к нам.

Премиальные от Суркиса за победу над Шахтером? Он мог обещать много чего, но за проигрыши не платят. Мы так и не узнали о сумме. Я не помню, чтобы Игорь Суркис озвучивал конкретную сумму в случае победы над Шахтером.

Если бы мы встретились в финале - это было бы что-то. Не хотелось проиграть и по сумме двух встреч не выйти в финал. Понимал, кто из нас выйдет в финал - тот его и выиграет", - рассказал игрок в рамках программы Великий футбол.

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Алиев ранее заявил, что "динамовцы" вылетели от Шахтера в Кубке УЕФА из-за ошибки Семина.

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Артем Милевский, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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