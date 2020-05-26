Гвардиола о возобновлении АПЛ: Когда все будет возможно, мы вернемся

Новости спорта:Специалист высказал свое мнение о возобновлении чемпионата.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не надо спешить в возобновлением английской Премьер-лиги.

"Все фанаты по всему миру ждут возвращения футбола. Мы хотим вернуться тоже, но сейчас приоритетом являются другие вещи".

"Сообщение для всех прежнее — оставайтесь в безопасности, будьте осторожны, и когда все будет возможно, мы вернемся. Сначала я думаю без фанатов на стадионе, но, надеюсь, мы вернемся к привычной жизни".

"Но сейчас самое главное — следовать инструкциям. Если нам говорят использовать маску, оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию — мы должны это сделать", — цитирует Гвардиолу Goal.