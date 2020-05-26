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Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов

Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
08:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В рейтинг включили только тех, кто становился "игроком матча".

Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет по версии портала Squawka.

Важно, что в рейтинг вошли только те футболисты, которые получили статус "игрок матча" по результатам финала.

Отметим, что Криштиану Роналду удостоился лишь 11-го места.

20 лучших игроков финала Лиги чемпионов по версии Squawka:

1. Лионель Месси (Барселона, победа над Манчестер Юнайтед со счетом 3:1 в 2011 году);

2. Зинедин Зидан (Реал, победа над Байером со счетом 2:1 в 2002 году);

3. Хави (Барселона, победа над Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 в 2009 году);

4. Стивен Джеррард (Ливерпуль, победа над Миланом (3:3, по пен. 3:2) в 2005 году);

5. Оливер Кан (Бавария, победа над Валенсией (1:1, по пен. 5:4) в 2001 году);

6. Дидье Дрогба (Челси, победа над Баварией (1:1, по пен. 4:3) в 2012 году);

7. Арьен Роббен (Бавария, победа над Боруссией со счетом 2:1 в 2013 году);

8. Анхель Ди Мария (Реал, победа над Атлетико со счетом 4:1 в 2014 году);

9. Гарет Бэйл (Реал, победа над Ливерпулем со счетом 3:1 в 2018 году);

10. Диего Милито (Интер, победа над Баварией со счетом 2:0 в 2010 году);

11. Криштиану Роналду (Реал, победа над Ювентусом (4:1) в 2017-м);

12. Стив Макманаман (Реал, победа над Валенсией (3:0) в 2000-м);

13. Андрес Иньеста (Барселона, победа над Ювентусом (3:1) в 2015-м);

14. Серхио Рамос (Реал, победа над Атлетико (1:1, по пен. 5:3) в 2016-м);

15. Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед, победа над Челси (1:1, по пен. 6:5) в 2008-м);

16. Деку (Порту, победа над Монако (3:0) в 2004-м);

17. Паоло Мальдини (Милан, победа над Ювентусом (0:0, по пен. 3:2) в 2003-м);

18. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, победа над Тоттенхэмом (2:0) в 2019-м);

19. Самюэль Это’О (Барселона, победа над Арсеналом (2:1) в 2006-м);

20. Филиппо Индзаги (Милан, победа над Ливерпулем (2:1) в 2007-м).

Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)

Ранее Лионель Месси рассказал, почему хотел уйти из Барселоны.

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УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, ЛЧ.
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