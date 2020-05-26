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Шахтер и Динамо могут сыграть 31 мая в Киеве

Шахтер и Динамо могут сыграть 31 мая в Киеве
08:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:«Шахтер» будет доигрывать все домашние матчи в Киеве, а не в Харькове.

Матч 24-го тура УПЛ «Шахтер» - «Динамо» сыграют 31 мая в Киеве на НСК «Олимпийский», сообщает Telegram канал Шах и Шах.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что готов предоставить стадион «Шахтеру», если «горняки» будут доигрывать домашние матчи сезона в Киеве, а не в Харькове.

Сегодня украинские СМИ сообщили, что чемпионат Украины возобновится 30 мая, но окончательное решение еще будет принимать исполнительный комитет УАФ.

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Напомним, все футбольные соревнования в Украине приостановили в марте в связи с пандемией коронавируса. После 23-х туров в УПЛ лидирует «Шахтер», который опережает «Зарю» на 13 очков. «Динамо» замыкает тройку лидеров, уступая команде Виктора Скрипника по результатам личных встреч.

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ФК Шахтер, УПЛ, ФК Динамо (Киев), УАФ.
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