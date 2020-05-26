Назван лучший тренер в истории Лиги чемпионов

Новости спорта:Под руководством Зинедина Реал трижды подряд выиграл самый престижный еврокубок.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан возглавил список лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов по версии портала Squawka.

Под руководством специалиста "сливочные" поставили рекорд, выиграв самый престижный еврокубок три раза подряд - в 2016, 2017 и 2018 годах.

В первую тройку также вошли Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти, которые становились победителями Лиги чемпионов два и три раза соответственно. Стоит отметить, что бывший наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон выиграл с командой также два титула, но занял при этом лишь шестое место.

ТОП-10 лучших тренеров в истории ЛЧ (с момента ребрендинга турнира в 1992 году):

1. Зинедин Зидан (Реал - 2016, 2017 и 2018)

2. Хосеп Гвардиола (Барселона - 2009 и 2011)

3. Карло Анчелотти (Милан - 2003, 2007, Реал - 2014)

4. Жозе Моуринью (Порту - 2004, Интер - 2010)

5. Луи ван Гал (Аякс - 1995)

6. Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед - 1999, 2008)

7. Юпп Хайнкес (Реал - 1998, Бавария - 2013)

8. Висенте дель Боске (Реал - 2000, 2002)

9. Рафаэль Бенитес (Ливерпуль - 2005)

10. Оттмар Хитцфельд (Боруссия Дортмунд - 1997, Бавария - 2001)

Ранее сообщалось, что портал FourFourTwo опубликовал свой рейтинг лучших тренеров всех времен.